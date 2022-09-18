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لماذا لم يصافح الأمير إدوارد ابن الملكة إليزابيث الأصغر المعزين وكيف رحب بهم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:45 م
لماذا لم يصافح الأمير إدوارد ابن الملكة إليزابيث الأصغر المعزين وكيف رحب بهم الأمير إدوارد يرحب بالمعزين
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس ونجل الملكة إليزابيث الأصغر، كشف عن سبب عدم مصافحته للمشيعين الذين يصطفون في الشوارع قبل جنازة الملكة والذين خرج للترحيب بهم وشكرهم على حرصهم على توديع والدته الملكة.

 

وتواصل الكثيرون لمصافحته ، لكن بدا أن الأمير إدوارد يفضل عدم الاتصال الجسدي ، وقام بدلا من ذلك بالتحدث إليهم والتلويح لهم من بعيد.

 

وشرح موقفه لأحد المعزين قائلا: "أحب أن أصافحكم، لكن هل رأيت عدد الأشخاص الموجودين هنا؟! "

 

وقال عضو آخر من الحشد إن الأمير أخبرهم: "أحاول تجنب ذلك فقط لأنني إذا فعلت ذلك مرة واحدة ، يجب أن أصافح الجميع".

 

وقوبل إيرل وكونتيسة ويسيكس بهتافات بعد أن خرجا لمقابلة حشود المعزين خارج قصر باكنجهام بعد ظهر يوم السبت.

 

ويمكن رؤية الابن الأصغر للملكة يتحدث إلى أفراد من الجمهور، وتحرك إيرل ويسيكس من خلال المعزين ، مُرحبًا بأكبر عدد ممكن من الناس.

 

في هذه الأثناء ، كانت زوجته صوفي على بعد خطوات قليلة ، تبدي إعجابها بالتكريم للملكة وتشكر أولئك الذين يرغبون في الإعراب عن احترامهم. جمعت العديد من الباقات والتذكارات وفي وقت من الأوقات احتضنت كونتيسة ويسيكس طفلًا صغيرًا.

 

وشكر الزوجان مرارًا وتكرارًا أفراد الجمهور على المشاركة ، وقال الأمير إدوارد إنه يعتقد أن والدته "ستقدر هذا الدعم الرائع".

 

في بيان رسمي صدر يوم الجمعة ، كتب إيرل وكونتيسة ويسيكس: "لقد غمرتنا موجة المشاعر التي اجتاحتنا والعدد الهائل من الأشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم للتعبير عن حبهم وإعجابهم. واحترام مثل هذا الشخص المميز والفريد الذي كان دائمًا متواجدًا من أجلنا.

 

"والآن ، نحن هناك من أجلها ، متحدين في حزننا. شكرًا لكم على دعمكم."


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