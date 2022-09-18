للأسبوع الثالث على التوالى.. خسائر أسبوعية لأسعار النفط فى الأسواق العالمية

كتبت- مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية الخسائر الأسبوعية الثالثة لها على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت 1.6%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9%.

وسجلت أسعار النفط 91.35 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.11 دولار للبرميل.

وقالت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إنها تتابع البلاغ الوارد من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول رصد تسرب نفطى محدود في ميناء البكر العراقي بمنطقة البصرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ،في تصريح السبت، أن فريقا من الهيئة قام بمتابعة البلاغ الوارد من المنظمة الإقليمية عن طريق صور بالأقمار الصناعية لمعرفة مصدر التسرب النفطي.

وأضاف الشيخ عبدالله الحمود أن التسرب الذي حدث في ميناء البكر العراقى تمت السيطرة عليه من قبلهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية الكويتية لعمل مسح داخل المياه الإقليمية الكويتية، حيث لم يتم رصد أي تلوث داخلها.

وبين أنه تم تكليف الدوريات التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشمالية والقوه البحرية الكويتية المتواجدة في جزيرة بوبيان لاستكمال عمليات الرصد والإبلاغ فورا حال رصد أي تلوث.

وأشاد بالتعاون بين الجهات المعنية والجهود المبذولة من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل والقوة البحرية في سبيل الحفاظ على البيئة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة، مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقالت يلين لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "إنها مخاطرة، وهي مخاطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة هذا الأمر".

وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي "سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي" ويفرض حظراً على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات.