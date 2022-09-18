كيف يؤثر ارتفاع السكر فى الدم على مستوى الكوليسترول؟

كتب – حسام الشقويرى

يرتبط ارتفاع مستوى الجلوكوز (السكر) في مجرى الدم بمجموعة من المضاعفات، بما في ذلك تشوهات الكوليسترول، وعندما لا تستجيب الخلايا بشكل مناسب لهرمون الأنسولين، قد يصاب الشخص بمظهر غير طبيعي للكوليسترول، ثم تزيد تشوهات الكوليسترول هذه من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مع وضع هذا في الاعتبار، فإن إدارة ما قبل مرض السكري أو مرض السكري لديك هو أكثر من مجرد الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، ويتعلق الأمر أيضًا بالعمل على حماية صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

مقاومة الأنسولين وتغيرات الكوليسترول

بعد تناول وجبة، يتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز بواسطة الجهاز الهضمي. ثم يتم امتصاص هذا الجلوكوز من خلال جدار الأمعاء في مجرى الدم، وبمجرد الوصول إلى هناك، يجلب الجلوكوز إلى الخلايا المختلفة ، بحيث يكون لديهم الطاقة اللازمة لأداء وظائفهم، و يمنع الأنسولين أيضًا تكسير الدهون إلى أحماض دهنية (تحلل الدهون) داخل جسمك.

وتحدث مقاومة الأنسولين عندما تصبح الخلايا أقل استجابة لهذه العملية، و نتيجة لذلك ، يرتفع سكر الدم في النهاية ، وهذا هو السبب في أنه يعتبر مقدمة لمرض السكري من النوع الثاني ومقدمات السكري، ويتم أيضًا تكسير الدهون داخل الجسم بمعدل متزايد، وهذا يؤدي في النهاية إلى تغيرات مختلفة في الكوليسترول.

ويرتبط انخفاض مستوى الكوليسترول المقترن بمستوى مرتفع من الدهون الثلاثية بتراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين، وتسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين وهي تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.