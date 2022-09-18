كل ما تريد معرفته عن الناسور من أعراض وطرق العلاج

فاطمة ياسر

الناسور الشرجي أو العصعصي يعد من الأمراض التي تستلزم خضوع المصاب لجراحة عاجلة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج الخاصة بالناسور، وذلك وفقا لموقع “webmed”.



ما هو الناسور الشرجي أو العصعصي؟ الناسور العصعصي هو عدوى جلدية مزمنة تحدث بالقرب من منطقة العصعص أي أخر الظهر وتتسبب في تجعد الأرداف، أما الناسور الشرجي هو ألم وتورم حول فتحة الشرج. ما هي أعراض الناسور العصعصي؟

-التهيج في منطقة العصعص.

-التهاب أو خراج في العصعص.

-خروج سائل واضح أو عكر أو دموي من المنطقة المصابة أي منطقة العصعص.

-إحمرار وطرية وتصرف صديد كريه الرائحة.

- الإصابة بالحمى أو الغثيان أو الشعور بالمرض.



ما هو علاج الناسور العصعصي؟ يعتمد العلاج على نوع العدوى، أي هي الالتهاب أم العدوى نشطة، وفي حالة الإصابة نتيجة خراج فيجب علاج الخراج من خلال عمل شق يسمح بتصريفه، مما يقلل الالتهاب والألم.

وقد يتم علاج الناسور العصعصي بالجراحة لإزالته واستئصال الناسور.



ما هي أبرز النصائح الطبية بعد جراحة الناسور العصعصي؟ -بقاء مكان الجرح نظيفا وجافا.

-خلو المكان من الشعر ليلتئم الجلد والجرح سريعا.

-استخدام الأشياء التي تساعد في إزالة الإفرازات.

-إزالة الإفرازات باستمرار من أسفل إلى أعلى.