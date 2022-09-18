كسر خط مياه رئيسى بحى الصداقة فى أسوان.. والشركة تواصل الصيانة "صور"

أسوان – عبد الله صلاح

شهد حى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، اليوم، الأحد، وقوع كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب الرئيسى قطر 700 مللى بوصة، والمغذى لحى الصداقة الجديدة والموصل من محطة جبل شيشة، وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة على مدار الساعات الماضية لإصلاح الخط.

وأكد العميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على أنه تم إعادة تشغيل وتدفق مياه الشرب للخطوط تجاه حى الصداقة الجديد بكامل طاقتها ، لافتاً إلى أن فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى كانت فى سباق مع الزمن حيث تم الإنتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن اعتذاره لأهالى حى الصداقة الجديدة عن تأخير تشغيل مياه الشرب بسبب وقوع الكسر فى منطقة منخفضة ، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت ، والمدعمة من المعدات لشفط المياه التى تدفقت بغزارة كبيرة مما تسبب فى تأخير عملية الإصلاح .



جانب من أعمال الصيانة



جانب من شفط المياه