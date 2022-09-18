فريق طبى بالمنوفية ينقذ حياة طفل عقب تعرضه لجرح نافذ بالبطن

نجح فريق طبى بمستشفى شبين الكوم التعليمى بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور فيصل جودة استشارى الجراحة العامة ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية السابق، في إنقاذ حياة طفل من قرية شنوان منوفية تعرض لحادث عبارة عن إصابته بجرح نافذ فى البطن نتيجة دخول جادون حديد لدراجة هواء.

وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية السابق، أنه بالاشتراك مع فريق طبى متكامل تم إنقاذ الطفل عقب التدخل الجراحى فى الوقت المناسب، أن المريض الان فى حالة مستقرة.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير رعاية صحية وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، والدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد طاحون مدير عام المستشفى التعليمى بالمنوفية.