اليوم السابع
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فرحة طلاب المدارس الدولية ببداية العام وسط أجواء مبهجة.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:31 م
فرحة طلاب المدارس الدولية ببداية العام وسط أجواء مبهجة.. صور فرحة طلاب المدارس بعودتهم للدراسة
كتب محمود طه حسين

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شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد، أجواء وفرحة كبيرة بين الطلاب بعودتهم للدراسة، حيث احتفلت المدارس بعودة الطلاب بتوفير أجواء مبهجة، فيما أكد عبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين أن اليوم الأول من بدء العام الدراسي بالمدارس الدولية مستقر ولم تتلقى غرفة عمليات المجلس اى شكاوى، موضحا أن هناك التزام بتعليمات الوزارة الخاصة بتحية العلم وترديد النشيد الوطني.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وابنائي المعلمين ، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم ، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.
 
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب ابنائنا الطلاب ، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم ، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب ابنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف ، وأن يترسخ داخل وجدانهم.
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