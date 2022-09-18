انطلاق العام الدراسى بالمدارس الدولية واستقبال الطلاب بالبلالين.. فيديو وصور

كتب محمود طه حسين

انطلق صباح اليوم العام الدراسى الجديد ب المدارس الرسمية الدولية ، حيث استقبلت المدارس الطلاب بأجواء من الفرحة بوضع بلالين على مدخل المدرسة، ولافتة مكتوب عليها اهلا بعودتك للمدرسة، كما حرصت المدارس على تنظيم طابور الصباح وفاعلياته الخاصة بترديد النشيد الوطني وتحية العلم.

وكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك قائلا: المدرسة بيتك الثاني فحافظ عليها، زملائي وابنائي المعلمين ، ما نسعى إليه هذا العام هو عودة الطلاب للمدرسة وأن تكون المدرسة مكاناً محبباً للطلاب وجاذباً لهم في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية والفنية علي أن يجد كل طالب ذاته في المدرسه ليكون لدينا طالب معتز بذاته وفخور ببلادة ويقبل التعددية والتعامل مع الآخر وقادر علي التنافسية ويكونوا قيادات وعلماء للمستقبل نفخر ونعتز بهم ، وبناء شخص واعي وصالح ومتصالح مع ذاته ومستعد لخدمة وطنه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لعل استراتيجيات المساهمة والمشاركة هي من الاستراتيجيات الهامة والداعمة لجذب ابنائنا الطلاب ، ودعم روح المواطنة وحب الوطن لديهم ، لذا ادعوكم جميعاً بأداء الدور التربوي والاجتماعي المنوط بكم لجذب ابنائنا الطلاب للمدارس بحب وشغف ، وأن يترسخ داخل وجدانهم.