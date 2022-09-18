اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غلق 15 ورشة و11 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:43 ص
غلق 15 ورشة و11 محلا تجاريا لمخالفة مواعيد الإغلاق بمركز المحلة.. صور غلق المحلات
الغربيــــة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.
 
وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة تم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات  للالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام حيث تم غلق 15 ورشة و 11 محال و 1 مول تجارى.
 
كما تم إطفاء 14 لمبة إنارة خارجية للمحلات وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
 
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قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء

الغربية



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