اليوم السابع
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الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:31 ص
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غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة أسر جديدة

الأحد، 18 سبتمبر 2022 07:00 ص
غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة أسر جديدة تكافل وكرامة ، صورة ارشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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شكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة بعد إضافة أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية ؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم، على أن تتواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بدأ الخميس الماضى صرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

 

 


التضامن

تكافل وكرامة

اسر تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

الاسر الجديدة لتكافل وكرامة



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