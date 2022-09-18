اليوم السابع
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طلائع المناطق الحضارية الجديدة: شكرا للرئيس السيسي.. فيديو

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:21 م
طلائع المناطق الحضارية الجديدة: شكرا للرئيس السيسي.. فيديو جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضي

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قدم براعم وطلائع وشباب مناطق "أهالينا والأسمرات بالقاهرة - بشائر الخير بالإسكندرية"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قضاء 3 أيام بأكاديمية الشرطة والاستمتاع ببرامج رياضية وثقافية وتوعوية.

استمراراً للدور الإنسانى والاجتماعى لوزارة الداخلية تجاه قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق (أهالينا والأسمرات بالقاهرة - بشائر الخير بالإسكندرية) على مدار (3) أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لديهم ، وتأكيداً على أن دور الدولة ومؤسساتها لم يقتصر على بناء المناطق الحضارية الجديدة كبديل للمناطق غير الآمنة .. بل إستهدفت معها بناء الإنسان وترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بإنتمائها للوطن.

تضمن البرنامج الذى أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب جانباً رياضياً وثقافياً وتوعوياً وفنياً.

وفى ختام البرنامج  قامت وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكريم المتميزين تعليمياً وفنياً ورياضياً من طلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم خلال إحتفالية نظمتها الوزارة بحضور عدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، والصحفيين.

   

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء إهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم ، لجعلهم أكثر حرصاً وإصراراً على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.. وتوفير حياة كريمة لهم .

 


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