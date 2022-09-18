ضبط 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر خلال حملة تموينية بمركز طلخا في الدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة على المنشآت التجارية للتأكد من صلاحية المعروض للمواطنين، وأسفرت عن ضبط 5 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر وبدون بيانات بمركز طلخا.

جاءت الحملة برئاسة سامي إبراهيم، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية، وأحمد الدسوقي.

وأسفرت عن تحرير محضر ضد مضرب أرز بناحية جوجر مركز طلخا، والتحفظ على 100 شيكارة أرز أبيض زنة الشيكارة 50 كيلو، بإجمالي 5 أطنان معبأة داخل شكائر غير مدون عليها أي بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، مخالفا القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للتأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري وتطبيق القانون على المخالفين.