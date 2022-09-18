ضبط قائدى سيارتين يتسابقان بالقاهرة بعد إصابتهما مواطنا

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام سيارتين ملاكى بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.

بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 الجارى من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى المشار إليه واصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما (طالبين – لا يحملان رخص للقيادة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.