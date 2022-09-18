اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط قائدى سيارتين يتسابقان بالقاهرة بعد إصابتهما مواطنا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:22 ص
ضبط قائدى سيارتين يتسابقان بالقاهرة بعد إصابتهما مواطنا كلبش.. أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام سيارتين ملاكى بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.
 
بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 الجارى من أحد الأشخاص "حارس" بقيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المرورى المشار إليه واصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.
 
أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما وقائديهما (طالبين – لا يحملان رخص للقيادة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
 

الداخليه

تسابق السيارات

ضبط سائقين

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة