ضبط طن أسماك مجمدة مجهولة المصدر بأحد المصانع جنوب بورسعيد

كما تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسه إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم وياسر جمعة ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك من تحرير ( 30 ) محضر تموينى بمناطق متفرقة في المحافظة.

ففى إطار جهود الرقابة نطاق الأسواق، تم ضبط طن أسماك مجهول المصدر داخل أحد المصانع جنوب بورسعيد بدون فواتير دالة على مصدرها أو مستندات دالة على المنشأ، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط كمية تقدر ب (1/4 طن سكر ) تموينى بدائرة حى المناخ على أحد التروسيكلات تمهيداً لبيعه فى السوق السوداء وقد تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الكمية للعرض على النيابة العامة .