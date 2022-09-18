ضبط حائزى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية في أسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:- ضبط عدد (22 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (11) متهما لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

وكذلك تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة حيث ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة)، وبحوزة (8) متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (300) حكم قضائى متنوع، وضبط عدد (9) أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.