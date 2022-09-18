اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط حائزى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية في أسيوط

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:13 م
ضبط حائزى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية في أسيوط حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت (دائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-  ضبط عدد (22 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (11) متهما لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

وكذلك تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة حيث ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة)، وبحوزة (8) متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (300) حكم قضائى متنوع، وضبط عدد (9) أشخاص مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


وزارة الداخلية

حملات أمنية

الأمن العام

ضبط مجرمين

قضايا مخدرات

تنفيذ الأحكام

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة