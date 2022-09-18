ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.