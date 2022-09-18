ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بالنصب والاحتيال على الشركات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةن بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة من مسئولى "إحدى الشركات " بقيام ثلاثة أشخاص بالإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه تقريباً، من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.

وأسفرت جهود البحث والتحريات عن قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بالإستيلاء على مبلغ المالى المشار إليه عن طريق قيامه بإستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين ("زوجته- صديقه" مقيمان بذات العنوان)، وقيامه بإستخدام طرق إحتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدماً بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما، ليبلغ إجمالى المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى (2) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول (مبلغ مالى "من قيمة المبلغ المستولى عليه - سيارة "قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى- بطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهة المتهمين أقروا بإرتكابهم الواقعة الواقعة النحو المشار إليه وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.