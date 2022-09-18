اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:29 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء بسبب خلافات الجيرة بالشرقية رجال الشرطة- أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشورعبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة وإستخدام الأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية.
 
بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.
 
على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (طرف أول: 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح ") – (طرف ثان: 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح سطحى) "جميعهم مقيمين بدائرة القسم - يعملون بورش لإصلاح الدراجات النارية "، وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الجيرة "بالورش محل عملهم".
 
ونجح رجال المباحث في ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى التشاجر.. وبمواجهتهم تبادلا الإتهامات لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مشاجرة

تشاجر

حوادث

الداخلية



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