صعق كهربائي ينهي حياة ربة منزل في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت ربة منزل بصعق كهربائي، ما أسفر عن مصرعها في أطفيح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع سيدة داخل مسكنها في قرية تابعة لمركز أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن ربة منزل أصيبت بصعق كهربائي خلال تنظيف الثلاجة، ما أسفر عن مصرعها.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.