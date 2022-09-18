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صحيفة: بايدن سيلقى نظرة وداع على نعش الملكة إليزابيث ويشارك فى حفل الاستقبال

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:01 م
صحيفة: بايدن سيلقى نظرة وداع على نعش الملكة إليزابيث ويشارك فى حفل الاستقبال بايدن يصل إلى لندن
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يلقى نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية، بعد وصوله إلى لندن للمشاركة فى جنازتها الرسمية غدا الإثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن بايدن وزوجته جيل بايدن، سينضمان إلى الآلاف من المعزين بالمرور بجوار نعش صاحبة الجلالة في قاعة وستمنستر.

 

وحطت طائرته الرئاسية ، في مطار ستانستيد في إسيكس الليلة الماضية. وشوهد بعد ذلك الرئيس الأمريكي وزوجته جيل أثناء نقلهما بعيدًا في سيارتهما الرئاسية التي يطلق عليها اسم "الوحش".

 

من المقرر أن يكون بايدن اليوم من بين هؤلاء القادة العالميين لتلقي دعوة لمشاهدة نعش الملكة في قاعة وستمنستر.

 

ومن المقرر أن ينضم إلى الملك تشارلز في حفل استقبال هذا المساء ، إلى جانب زعماء آخرين في العالم وأفراد من العائلة المالكة.

 

وعلى الرغم من أن رئيسة وزراء بريطانيا،  ليز تراس من المقرر أن تحضر حفل الاستقبال الليلة ، فقد تم إلغاء محادثاتها المقررة مع بايدن في داونينج ستريت اليوم.

 

وكشف مكتبها أنها والرئيس الأمريكي سيعقدان بدلاً من ذلك "اجتماعًا ثنائيًا كاملًا" في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء.

 

وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ، التي كانت من أوائل قادة العالم الذين وصلوا إلى لندن ، عن احترامها بحضور رسمي في قاعة وستمنستر يوم الجمعة.

 

وتناول بايدن والسيدة الأولى الشاي مع الملكة في قلعة وندسور في يونيو من العام الماضي ليصبح بذلك الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي التقت به صاحبة الجلالة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا.

 

 

على الرغم من التوجيه الصارم من وزارة الخارجية للضيوف الدوليين الذين سيحضرون جنازة الملكة ، فقد تبين أنه لن يُتوقع من بايدن أن ينضم إلى الآخرين في حافلة لحضور مراسم يوم الاثنين، حيث سيتم استثناؤه وسيركب سيارته "الوحش" .

 

 


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