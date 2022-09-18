اليوم السابع
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شاهد أعمال مشروع محطة الحاويات تحيا مصر.. فيديو

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:28 م
شاهد أعمال مشروع محطة الحاويات تحيا مصر.. فيديو ميناء دمياط
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط ، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 3.5 مليون وأطوال أرصفة 1970م وعمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2، واستطاعت المحطة قبل الانتهاء من تنفيذها جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية لتصبح من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد وبالأخص الترانزيت في حوض البحر المتوسط و لتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية.
 
ويأتى ذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.
 

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