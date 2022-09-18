سيارة تدهس سيدة بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

دهست سيارة أجرة سيرفيس سيدة أمام حديقة الحيوانات بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، ما أدى لإصاباتها إصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بتصادم سيارة بسيدة أمام حديقة الحيوانات بمدينة بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "مي ع.م" 40 عامًا، مصابة بإشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح وسحجات بالجسم متفرقة، وتم اجراء الإسعافات الأولية لها بقسم الإستقبال والطوارئ، ودخولها القسم العلاجي بالمستشفى لإستكمال العلاج.