اليوم السابع
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زيارات مفاجئة لمحافظ دمياط للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:40 م
زيارات مفاجئة لمحافظ دمياط للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارات مفاجئة لعدد من المدارس بمركز ومدينة دمياط للتأكد من تنفيذ الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023 ، حيث تضمنت جولة اليوم تفقد مدرسة الشهيد مجند البدرى ياسر صادق بدر الابتدائية بقرية شطا و مدرستى السيالة الإعدادية ومحمد صادق كرات الابتدائية بقرية السيالة وأيضا مدرستى اللغات و عمر مكرم الابتدائية بمدينة دمياط تابعت خلالها انضباط العاملين بتلك المدارس و ما تم تنفيذه من أعمال صيانة قبل بداية  العام الدراسي فى أول أكتوبر المقبل وكذا خطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب .

وفى هذا السياق، شددت " المحافظ " على تكثيف أعمال النظافة و إتمام تنفيذ أعمال الصيانة المختلفة للمبانى والأثاث المدرسى وكذلك الانارة والكهرباء ومراعاة كافة معايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب و توفير مصادر للتهوية و استبدال مراوح السقف بأخرى جانبية وأيضا تنفيذ الأعمال المطلوبة للتأكد من جاهزية الفناء ، كما أمرت بالتنسيق فورا مع هيئة الابنية التعليمية لإعادة هيكلة معمل العلوم بمدرسة السيالة الإعدادية نظرًا لعدم مطابقته للمواصفات و تنظيمه بشكل يتطابق مع اشتراطات وعوامل الأمان.

وقررت " الدكتورة منال عوض " تحويل المسئولين  والعاملين المتغيبين والمخالفين بتلك المدارس للتحقيق ،مشددة على إعادة الانضباط داخل المدارس والتأكيد على حضور وانصراف العاملين فى المواعيد المحددة .

وعلى جانب آخر، وخلال زيارتها لمدرسة عمر مكرم بمدينة دمياط، ، شددت " المحافظ " على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على رفع الاشغالات بمحيط المدرسة وتكثيف حملات النظافة ، كما أمرت بتنفيذ ذلك بجميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة.

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

زيارات مفاجئة لمحافظ دمياط للتأكد من جاهزية المدارس
زيارات مفاجئة لمحافظ دمياط للتأكد من جاهزية المدارس

 

محافظ دمياط
محافظ دمياط

 

 


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