زعماء العالم يتوافدون على لندن.. والمعزون يودعون الملكة فى اليوم الأخير قبل الدفن

كتبت رباب فتحى

بدأ زعماء العالم فى الوصول إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث يصادف اليوم آخر يوم يستطيع فيه الناس إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة الموجود فى قصر وستمنستر، تمهيدا لدفنها فى قلعة وندسور غدا الاثنين.

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى المملكة المتحدة، وكان رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ورئيسة الهند دروبادى مورمو من بين القادة المقرر وصولهم قريبا لحضور ما سيكون أحد أكبر التجمعات لكبار الشخصيات الدولية منذ سنوات.

وتستعد وكالات إنفاذ القانون البريطانية لأكبر تحد أمنى للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن يصطف فى الشوارع أكثر من ألفى ضيف و 500 من كبار الشخصيات الأجنبية و 4000 من أفراد الخدمة وأكثر من مليون من الجمهور.

من المقرر أن ينتهى الدخول العام إلى قاعة وستمنستر فى الساعة 6.30 صباحًا يوم الإثنين، حتى تبدأ مراسم نقل نعش الملكة إلى كنيسة وستمنستر آبى استعدادا لإنهاء مراسم الجنازة وبعدها الدفن.

انضم الأمير هارى والأمير ويليام إلى وقفة حراسة صامتة أقامها أحفاد الملكة حول نعشها ليلة السبت.

وقاد أمير ويلز شقيقه دوق ساسكس، وكذلك أبناء عمومته زارا تيندال وبيتر فيليبس والأميرات بياتريس ويوجينى والليدى لويز وندسور وفيكونت سيفيرن فى الوقفة.

ومن ناحية أخرى، التقى الملك تشارلز، وأمير ويلز بالمعزين الذين انتظروا لساعات طويلة لإلقاء نظرة الوداع على الملكة إليزابيث وتقديم احترامهم فى قاعة وستمنستر.

صافح الملك تشارلز الثالث وابنه الأكبر الأمير ويليام الأشخاص الموجودين فى قائمة الانتظار وتحدثا معهم.