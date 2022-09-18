ذا هيل: تعيين خبير خاص انتصار يمنح ترامب مزيدا من الوقت فى قضية الوثائق

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد فاز بانتصار مؤقت على محققى وزارة العدل، بعدما قررت قاضية فيدرالية تعيين خبير خاص لفحص الوثائق المصادرة من مقر إقامته فى مارالاجو ووقف تحقيق وزارة العدل. ولو استمر هذا الانتصار، فإنه سيبطئ من التحقيق فى كيفية التعامل مع الوثائق السرية الحساسة التى تم العثور عليها فى منزل الرئيس.

وما لم ينجح الاستئناف الذى تقدمت بها الحكومة، فيبدو من به المؤكد أن التحقيق سيتم تأجيله لما بعد الانتخابات النصفية، وهو الوقت الذى قد يعلن ترامب بحلوله ترشحه المحتمل للرئاسة فى عام 2024.

و قالت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن قاضيا فيدراليا فى بروكلين تم اختياره ليكون خبير مستقل يراجع المواد التى تمت مصادرتها من قبل الإف بى أى بعد أن أجرى عملاء المباحث الفيدرالية الأمريكية تفتيشا لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب فى مارالاجو.

وسيكون الخبير الخاص هو القاضى رايموند ديرى، الذى كان قد طرح كمرشح محتمل لدور الخبير الخاص من قبل ترامب، الذى يخوض معركة قضائية من أجل الحصول على هذه المراجعة. وأيدت وزارة العدل الأمريكية أيضا تعيين ديرى لهذا الدور.

ورفضت القاضية الأمريكية أيلين كانون محاولة وزارة العدل الأمريكية استئناف تحقيقها الجنائى فى الوثائق السرية المصادرة من مارالاجو الشهر الماضى. ويمهد هذا الرفض لانتقال نزاع الوزارة مع ترامب بشأن التفتيش إلى محاكم الاستئناف، وربما المحكمة العليا الأمريكية.