دولاب مخدرات بمنزل.. ضبط 235 قطعة حشيش بالساحل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أكثر من 20 كيلو جرام حشيش بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.. مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير مباحث المديرية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 235 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23,5 كيلو جرام- عدد 3 هواتف محمولة- سيارة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.