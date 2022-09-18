اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"حياة كريمة" توقع الكشف على 1133 مواطنا فى منشأة القناطر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 08:30 م
"حياة كريمة" توقع الكشف على 1133 مواطنا فى منشأة القناطر حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توقيع الكشف الطبي على 1133 مواطنا، ضمن القافلة الطبية المتواجدة في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر، والتي استمرت على مدار يومي 16 و 17 سبتمبر، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
 
وأشارت "حياة كريمة" في بيان لها، إلى توقيع الكشف الطبي على 1133 مواطنًا، في 9 تخصصات طبية في القافلة، وتحويل حالتين للكشف عليهم بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، في إطار السعي لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وتقديم أفضل الخدمات في كل القطاعات.
 
وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبي، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين في القرى المدرجة ضمن المبادرة.
 
IMG_0373
 

IMG_0374
 

IMG_0376
 
 

حياة كريمة

مشاريع حياة كريمة

قرى حياة كريمة

قوافل طبية

قوافل حياة كريمة

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة