حبس مندوب مبيعات استولى على كمية من "الجبنة" عهدته وادعى سرقتها منه بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية من الجبنة التي يتولى توزيعها وبيعها، وادعاء سرقتها على يد مجهول من سيارته بحدائق أكتوبر.

وكلفت النيابة العامه رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وكان قد تقدم مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، قال فيه إنه ركن سيارته أمام عقار بحدائق أكتوبر، واكتشف عقب ذلك أن مجهولا سرق كمية من الجبنة التي يتولى توزيعها لصالح الشركة.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن مقدم البلاغ استولى على الجبنة التي يتولى توزيعها، وباعها وادعى سرقة مجهول لها خشية القبض عليه، أو إعادة النقود للشركة.

بمواجهة مندوب المبيعات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي الخاص ببيع الجبنة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.