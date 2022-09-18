اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بالهرم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:32 م
حبس تشكيل عصابي 4 أيام تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بالهرم رجال الشرطة- أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالهرم حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

وكلفت النيابة العامة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة في منطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المعدة للتصنيع، وأدوات ومواد خام تستخدم في تصنيع المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

المواد المخدرة

النيابة العامة

الهرم



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