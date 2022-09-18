تنتهى بالدفن فى قلعة وندسور.. تعرف على مراسم جنازة الملكة إليزابيث غدا

كتبت رباب فتحى

بعد 9 أيام من المراسم الملكية رفيعة المستوى، تستعد المملكة المتحدة لطي صفحة عهد الملكة إليزابيث الثانية الممتد لأكثر من سبعة عقود، حيث تجري الاستعدادات النهائية للجنازة الرسمية ودفن الملكة غدا الاثنين.

7.30 صباحًا: انتهاء فترة إقامة الملكة في قاعة وستمنستر

يتم تنظيم وقفة الحراسة الأخيرة قبل إعلان انتهاء مدة إلقاء نظرة الوداع الأخير على نعش الملكة بعد أربعة أيام حيث يعتقد أن ما يصل من 500 ألف شخص شاهد نعش للملكة للمرة الأخيرة.

ستغلق القاعة بعد ذلك في الساعة 9.30 صباحًا استعدادًا للموكب المهيب.

ثم في الساعة 11 صباحًا ، ستضرب ساعة بيج بين ، قبل أن تُغطى مطرقة الجرس بغطاء جلدي سميك لوقف صوت دقاتها لبقية اليوم احترامًا للملكة الراحلة.

9 صباحًا: وصول زعماء العالم إلى كنيسة وستمنستر أبي في حافلات...

وسيصل زعماء العالم بمن فيهم إيمانويل ماكرون وأنتوني ألبانيز وجاسيندا أرديرن ، والملوك بما في ذلك الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو ، وملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلد ، وملك إسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا ، وملك السويد كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا وملك هولندا فيليم والملكة ماكسيما إلى الكنيسة في أسطول من الحافلات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.

وفي استثناء وحيد ، سُمح للرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام سيارته الليموزين المصفحة ، والمعروفة باسم "الوحش".

الساعة 11.35 إلى 12 ظهرا:

يتم وضع نعش الملكة في عربة ملكية ونقله إلى كنيسة وستمنستر في التقليد الذي يعود تاريخه إلى جنازة الملكة فيكتوريا في عام 1901

في الساعة 11.35 صباحًا ، ستقوم مجموعة من أكبر حراس الملكة ، برفع نعشها من موقعه فى قاعة وستمنستر ووضعه على عربة ملكية وهى عربة مدفع عمرها 123 عامًا.

ثم في الساعة 11.44 صباحًا ، سيرافق التابوت 98 بحارًا من البحرية الملكية باستخدام الحبال بدلاً من الخيول من قاعة وستمنستر إلى كنيسة وستمنستر أبي ، عبر ساحة البرلمان ، في تقليد يعود إلى جنازة الملكة فيكتوريا في عام 1901.

وسيقوم البحارة ، المعروفون باسم الحرس السيادي ، بسحب الحبال المتصلة بالعجلات الأمامية للعربة ، مما يدفع نعش الملكة الراحلة إلى الأمام.

ومن المتوقع أن يتبع كبار أفراد العائلة الملكة العربة ، تمامًا كما فعلوا في جنازة ديانا ، أميرة ويلز ودوق إدنبرة.

ثم يتم نقل التابوت إلى كنيسة وستمنستر أبي ، مرورا بقاعة الكنيسة إلى المذبح العالي.

12 ظهرا - 1 ظهرا: صلاة جنازة الملكة في وستمنستر أبي

ستبدأ الصلاة التي تستغرق ساعة في الساعة 12 ظهرا وسيديرها رئيس كنيسة وستمنستر ، مع عظة يلقيها رئيس أساقفة كانتربري وكلمة تلقيها رئيسة الوزراء ليز تراس، تليها دقيقتان وطنيتان صمت احتراما للملكة الراحلة الساعة 12.55 صباحًا.

وقالت ديلى ميل إن جنازة الملكة إليزابيث تعد أول جنازة لملك أو ملكة حاكمة تُقام في وستمنستر أبي منذ الملك جورج الثاني في عام 1760.

وأوضحت ديلى ميل إن جلالة الملكة حافظت على علاقة وثيقة بالكنيسة ، وهو أمر ملكي خاص ولا يخضع إلا للملك وليس لأي رئيس أساقفة أو أسقف.

1.15 ظهرًا: يُحمل نعش الملكة على بعد 1.5 ميل في موكب عسكري كبير من كنيسة وستمنستر أبي إلى ويلينجتون آرك

بعد مراسم الجنازة، في تمام الساعة 1:15 ظهرًا ، سيظهر التابوت - يليه الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا - من خلال الباب الغربي للكنيسة قبل مسيرة الرحلة غير العادية التي يبلغ طولها 1.5 ميل والتي تضم أكثر من 4000 فرد عسكري إلى ويلينجتون آرك في هايد بارك ركن.

وبالتزامن مع ضرب مدافع المدفعية كل 60 ثانية ، ستنقل عربة المدفع الملكية التي تحمل نعش الملكة على طول وايتهول وبعد قصر باكنجهام بواسطة 142 بحارًا من البحرية الملكية.

من 2 ظهرًا حتى 4:30 عصرا: سوف ينقل نعش الملكة إلى قلعة وندسور

بعد انتهاء الموكب عبر لندن في الساعة 2 ظهرا، سينقل التابوت إلى قلعة وندسور

4.06 - 5 مساءً: حمل نعش الملكة في موكب مهيب بقيادة فوج الفرسان إلى كنيسة القديس جورج

بعد 34 دقيقة، سينضم الملك وأعضاء آخرون من العائلة المالكة إلى الموكب عند وصوله إلى ساحة القلعة.

ويسير الموكب على وقع إطلاق نيران المدفعية من الحديقة الشرقية للقلعة.

وسيكون داخل الكنيسة موظفون من مختلف مناطق الملكة ، ومعظمهم لن يحضر الجنازة في كنيسة وستمنستر آبى. كما سيحضر الحكام العامون ورؤساء الوزراء من الكومنولث ، في إشارة إلى تعهد الملكة في عام 1953 بإعطاء "قلبها وروحها" للكومنولث.

5 مساءً: صلاة فى كنيسة القديس جورج حيث يتم إنزال التابوت في المقابر الملكية.

ستبدأ الصلاة الأخيرة ، التي يديرها عميد وندسور ، في الساعة 5 مساءً. وفي لحظة من الرمزية الكئيبة ، ستتم إزالة تاج الإمبراطورية ، والصولجان من أعلى التابوت قبل الترنيمة الأخيرة.

وسيشارك الملك وأفراد العائلة المالكة في التقاليد التي تعود إلى قرون وسيقولون وداعهم الأخير قبل الدفن الخاص.

سيكون رؤساء الوزراء من دول الكومنولث ، والأعضاء السابقون والحاضرون في أسرة الملكة من بين المصلين في الكنيسة.

8.30 مساءً: الملك تشارلز وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة يحضرون مراسم الدفن الخاص في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية بشكل

بالنسبة لعائلة الملكة، سيكون هناك تقليد نهائي وشخصي للغاية، حيث سيكون هناك قداس الدفن.