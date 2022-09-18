تموين بورسعيد: ميكنة جديدة لمخالفات المخابز بـ"كارت المفتش"

بورسعيد - محمد فرج

كشف ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، عن قرار جديد حول ميكنة مخالفات المخابز بـ"كارت المفتش" عبر ماكينة "المخالفات التموينية للمخابز" التي يتم ضبطها من قبل مفتشي التموين على مستوى المحافظة، على أن يكون ذلك من خلال "كارت" مع مفتشى المديرية، الذي له حق الضبطية القضائية للتفتيش على مخالفات المخابز.

وقال وكيل وزارة التموين ببورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن رصد المخالفة سيتم من خلال إدخال الكارت في "ماكينة المخالفات التموينية للمخابز" الموجودة لدى المخابز، وتحديد وجود مخالفة من عدمه باستخدام أرقام الماكينة، التي يختص كل رقم منها بمخالفة تموينية معينة، سواء نقص في وزن رغيف الخبز البلدي، أو عدم مطابقة الرغيف للمواصفات المحددة من وزارة التموين وذلك فى إطار ميكنة كافة الخدمات التموينية.

وتابع "ثابت"، أن مفتشى الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد سوف يقومون بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، للتفتيش على التزام أصحابها بإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم، مطابقا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين، بأن يكون وزن الرغيف 90 جراما وقطره لا يقل عن 18 سنتيمتر.

وأكد وكيل وزارة التموين ببورسعيد، أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصلحى بشأن اتجاه الوزارة إلى ميكنة مخالفات المخابز البلدية، التى يتم ضبطها من قبل مفتشى التموين على مستوى محافظات الجمهورية.