"تعليم بورسعيد" تكرم الطالب إياد السنوسى أفضل ممثل بمهرجان الفنون المسرحية

بورسعيد - محمد عزام

كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، الطالب إياد محمد السنوسي الحاصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجمهورية بمهرجان الفنون المسرحية في دورته الرابعة وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وقال وكيل الوزارة أن الطالب إياد السنوسي المقيد بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة بورسعيد الرسمية للغات استحق لقب افضل ممثل بالمهرجان عن دوره في العرض المسرحي " الجمهورية الجديدة " الذي مثل محافظة بورسعيد في هذا المهرجان.

وأشاد الدكتور أكرم بدور إدارة المدرسة وتوجيه عام التربية المسرحية في اكتشاف وصقل المواهب الفنية من طلاب تعليم بورسعيد تحت إشراف إدارة الأنشطة التربوية والإدارة العامة للشئون التنفيذية ووضعها على الطريق الصحيح لاستكمال مسيرتها الفنية.

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد دائما ما يرعى أبناءه الطلاب المتفوقين علميا والموهوبين في شتى مجالات الأنشطة التربوية موجها بتقديم كل الدعم المتاح لرعاية وتنمية هذه المواهب العظيمة.

جاء ذلك بحضور أحمد والي وكيل المديرية و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ونصرة فؤاد مدير إدارة الأنشطة التربوية و سحر البرعي موجه عام التربية المسرحية وسامي مصطفى موجه أول التربية المسرحية.