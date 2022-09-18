تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للثقافة الزراعية

كتبت ــ أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 12 من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

وتستهدف الإدارة نشر الوعي الزراعي والتوعية بكل ما هو جديد من تقنيات الزراعة الحديثة بين جمهور المهتمين من طلاب ومهندسين زراعيين وباحثين ومزارعين ومربين، حيث تقدم عددا من الإصدارات المختلفة للمعنيين.

وتتمثل الإصدارات التي تقدمها الإدارة في 3 إصدارات أساسية تقدمها بأسعار رمزية وهي كالتالي: مجلة الصحيفة الزراعية، والتي تصدر شهرياً بسعر 5 جنيهات، وتهتم بنشر مقالات الباحثين، وأوراق العمل، فضلا عن تغطية المؤتمرات العلمية، فضلا عن النشرات الفنية الزراعية المتخصصة والتي تصدر شهرياً، باسعار رمزية مختلفة، وتتولى نشر التوصيات الفنية الحديثة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كذلك مجلة عالم الفن الزراعي، وهي مجلة فصلية تصدر ربع سنوياً بسعر 5 جنيهات، وتشمل كل ما هو جديد في عالم الزراعة من أبحاث ورؤى تنهض بالمجال الزراعي.

وتقدم الإدارة إصدارتها للجمهور من خلال 44 وحدة عرض في مديريات الزراعة بالمحافظات وعدد من كليات الزراعة والمراكز البحثية، كذلك يمكن زيارة الصفحة الرسمية للإدارة العامة للثقافة الزراعية على الفيس بوك، للتعرف على الاصدارات وقت صدورها.

كما يمكن زيارة المقر الرئيسي للادارة على العنوان: 7 شارع نادي الصيد - الدقي مبنى الهيئات والشركات – الدور التاسع.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.