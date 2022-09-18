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تصدير 8000 طن ملح من ميناء شرق بورسعيد.. اعرف التفاصيل

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:22 م
تصدير 8000 طن ملح من ميناء شرق بورسعيد.. اعرف التفاصيل ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 55 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد على متن السفينة KAMARI ، والتى يبلغ طولها 190متر وغاطس 12.3 متر.
 
كما تم شحن 8000 طن ملح على متن السفينة MANASSA MIRA M التي يبلغ طولها 115 متر وغاطس 8 متر.  
 
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.
 
 

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