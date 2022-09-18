تسليم 21 منزلا بعد إعادة تأهيلها ودعم مادى لـ50 مريضا بالفشل الكلوى بالمنيا

شهد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها جمعية الاورمان، لتسليم عدد من المنازل لأصحابها من الأكثر احتياجا وذلك عقب إعادة تأهيلها بالكامل بقرية منشأة دعبس بمركز أبو قرقاص وتقديم مساعدات مادية لعدد من المصابين بمرض الفشل الكلوي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، السيدة سارة مناحي المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، محمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، عبدالله العبيدلي مدير جمعية النجاة الكويتي، هاني عبد المنعم مدير المشروعات ببيت الزكاة الكويتي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وربيع عبد الجليل مدير مكتب جمعية الأورمان بالمنيا.

وجه المحافظ، الشكر لجمعية الأورمان وللمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، على الجهد الذي يبذلونه من مشروعات وأعمال خيرية تسهم في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، والتي تتسق مع الإرادة السياسية وإيمان الدولة بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني، والذي كان نتاجه إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن عام 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأكد محافظ المنيا، على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات والمضي قدما نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، ، مثمنا دور جمعية الأورمان بفروعها المنتشرة في ربوع الجمهورية ، والتي لها أياد بيضاء في الاهتمام بهذه الفئات و العمل على تنميتها وتحسين نوعية حياتها و تغيير أوضاعهم للأفضل، وقد حظيت محافظة المنيا بنصيب كبير من هذه الجهود ولازالت، ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل و التنسيق الدائم لاستمرار هذا العطاء و الوصول إلى تغطية شاملة لكل الفئات المستهدفة.

وأكدت سارة مناحي المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية أن التعاون مع جمعية الأورمان يعد ترجمة حقيقية لعمق الروابط التاريخية بين مصر والكويت، كما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين من خلال الهدف الواحد والمصالح المشتركة.

من جانبه، أشاد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بتزايد حجم التعاون الفعال والمثمر مع محافظة المنيا لخدمة أهالينا في كافة مراكز المحافظة، مثمنا حرص محافظ المنيا على أن تحظى المحافظة بالنصيب الأكبر من المساعدات والدعم، لتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات لأهالي المحافظة.

سلم المحافظ ومرافقوه خلال الاحتفالية، 21 منزلا عقب إعادة تأهيلها بالكامل بقرية منشاة دعبس بمركز أبو قرقاص بإجمالي تكلفة مليون و700 ألف جنيه، كما تم تسليم مساعدات مادية لـ 50 مريضا بالفشل الكلوي من أهالي المحافظة.