تجديد حبس المتهم بسرقة قطع نحاسية فى القاهرة 15 يومًا

كتب سليم على - أسماء شلبى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة قطع نحاسية من داخل أحد المصانع بدائرة القسم.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وعقب رصد تداول صورة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص مكبل اليدين، تحت عنوان "ضبط حرامية المصانع" بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع "صاحب مصنع لتشغيل المعادن"، وقرر بأنه بتاريخ 10 الجارى تمكن الأهالى من الإمساك بشخص حال شروعه فى سرقة بعض القطع النحاسية محملة على إحدى السيارات أثناء توقفها أمام المصنع ملكه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بصرفه.

وبإجراءات التحريات أمكن تحديد المشكو فى حقه "مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة" وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بالشروع فى سرقة القطع النحاسية المحملة على سيارة المصنع بإسلوب "المغافلة" وتم ضبطه بمعرفة الأهالى والتعدى عليه دون إحداث إصابات وصرفه عقب ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.