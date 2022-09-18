انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" فى 5 مراكز بقنا

قنا صابر سعيد

انطلقت أعمال المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" بمراكز فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قفط بمحافظة قنا.

وتفقد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أعمال الحملة بعدد من قري مركز دشنا للاطمئنان علي سير العمل وتذليل كافة المعوقات التي تعيق العمل.

وتأكد صالح، من توافر خدمات تنظيم الأسرة من تركيب اللولب ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة، سواء من الأقراص أو الحقن والكشف الطبي علي السيدات المترددات علي الوحدات الصحية المختلفة.

وتفقد مدير المديرية، عدد من الوحدات الصحية والتي تتم بها الحملة، برفقة الدكتور محمود العمروني، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، مناقشًا السيدات المترددات علي الحملة للاطمئنان علي تنفيذ الحملة وتوافر الخدمات الصحية اللازمة، ومشددا علي أهمية التوعية والتثقيف الصحي حول أهمية تنظيم الأسرة للسيدات وضرورة العمل علي توافر كافة أنواع تنظيم الأسرة للسيدات المستحقات.

وأشار الدكتور راجي تاوضروس، إلي أن الحملة مستمرة حتي 22 من الشهر بهدف الحد من الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة لكافة الأسر بالمحافظة.



