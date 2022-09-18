اليوم .. غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت أسماء أمين

يغلق اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء، باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها إن الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات بالمشاركة في المسابقة، بحيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المشاركة بالمبادرة حتى أول امس 16 سبتمبر وصل إلى 5417 مشروع ضمن الفئات الست للمبادرة.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات المتقدمة للمبادرة حتى 16 سبتمبر في فئة المشروعات الكبيرة وصل إلى 597 مشروع، و1067 مشروع في فئة المشروعات المتوسطة، و707 مشروع في فئة المشروعات المحلية الصغيرة، و521 مشروع في فئة الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 1617 مشروع في فئة المشروعات غير الهادفة للربح، و908 مشروع في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

أضاف التقرير أنه سيتم بعد غلق باب التقدم؛ البدء في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، موضحة أنه سيكون هناك اختيار مبدئي لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.

وأوضح التقرير أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمبادرة في مؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، على أن تستمر تلك المبادرة بعد انتهاء المؤتمر كأحد المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.