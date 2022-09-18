اليوم.. جلسة النطق بالحكم على المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تصدر محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدى غانم، حكمها علي متهم 41 سنة، مقيم بمركز سيدى سالم، كانت قد أحيلت أوراقه لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى عقوبة إعدامه.

وذلك عما نُسب إليه من اتهام لقيامه بخطف طفلة بالإكراه، والتعدى عليها، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم، وذلك فى أحداث القضية رقم 15335 لسنة 2022 جنايات مركز سيدى سالم، والمقيدة رقم 948 لسنة 2022 كلى كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم "ص. إ. ع. ت"، 41 سنة، ومقيم سيدى سالم، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته، عما نُسب إليه من اتهام، وذلك لأنه بدائرة مركز سيدى سالم بنطاق محافظة كفر الشيخ قام بخطف المجني عليها الطفلة "ن.ا.ص.ا.ش"، عن طريق الإكراه الواقع عليها بأن اقتادها عنوة إلى إحدى الزراعات، حيث باعد بينها وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.