النقل توقع مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار للتعاون فى تطوير الموانئ

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل الشيخ فيصل بن ثانى آل ثانى رئيس الاستثمار فى إقليم أفريقيا وآسيا فى جهاز قطر للاستثمار، والوفد المرافق له من ممثلى شركة مها (MAHA ) كابيتال المتخصصة فى إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية، وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجال النقل البحري.

تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين فى مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطرى فى تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق احدث نظم التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل .

وأكد وزير النقل خلال اللقاء على أن قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وانشاء مراكز لوجيستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة فى زيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كما يوجد نماذج متعددة للتعاون الاستثمارى المشترك فى هذا المجال بالاضافة إلى وجود فرص اخرى للاستثمار فى شبكة القطار الكهربائى السريع ذلك المشروع الضخم الذى يعد نقلة نوعية هامة فى وسائل المواصلات فى مصر.

وفى ختام اللقاء وقع كل من المهندس كامل الوزير – وزير النقل وأبو بكر كونديال الاستشارى التنفيذى لشركة مها (MAHA) ) كابيتال الذراع الاستثمارى لجهاز قطر للاستثمار مذكرة تفاهم لوضع الاطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة القادمة وللبدء فى عمل دراسات الجدوى اللازمة فى مشروعات مشتركة فى الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون فى مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفائتها والتوسع فى أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية فى مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة فى سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.