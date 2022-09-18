اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية توصي بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:28 م
المفوضية الأوروبية توصي بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر يوهانس هان
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت المفوضية الأوروبية بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر، حيث قال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، إن المفوضية أوصت بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر بسبب مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي واحتمال سوء إدارة أموال الاتحاد.

وأضاف هان، أنه على الرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة أوجه القصور، توصي المفوضية الأوروبية بتجميد الأموال، بما يقدر بمبلغ 7.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن المجر أمامها حتى 19 نوفمبر المقبل لمعالجة المخاوف.

وتتهم المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وينفي أوربان، الذي يتولى منصبه منذ 2010، هذه الاتهامات.


المفوضية الأوروبية

المجر

الاتحاد الاوروبى

تجميد الأموال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة