المفوضية الأوروبية توصي بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر

فاطمة شوقى

أوصت المفوضية الأوروبية بتجميد 7.5 مليار يورو مخصصة للمجر، حيث قال المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، يوهانس هان، إن المفوضية أوصت بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 7.5 مليار يورو من التمويل للمجر بسبب مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي واحتمال سوء إدارة أموال الاتحاد.

وأضاف هان، أنه على الرغم من التدابير التي اقترحتها المجر لمعالجة أوجه القصور، توصي المفوضية الأوروبية بتجميد الأموال، بما يقدر بمبلغ 7.5 مليار يورو، مشيرا إلى أن المجر أمامها حتى 19 نوفمبر المقبل لمعالجة المخاوف.

وتتهم المفوضية الأوروبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتفكيك المؤسسات الديمقراطية والسيطرة على وسائل الإعلام وانتهاك حقوق الأقليات، وينفي أوربان، الذي يتولى منصبه منذ 2010، هذه الاتهامات.