"اللغة المصرية القديمة" تعرف على معنى علامة "الزرافة"

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.



علامة " الزرافة "

تمثل هذه العلامة شكل الزرافة، وتستخدم كجزء من كلمات تعني "التنبؤ" و"سر".

وربما كان هذا الارتباط بسبب طول رقاب الزراف التي أعطتها القدرة على رؤية ما هو أبعد من أي كائن بجوارها.

وهناك العديد من المناظر التي تُصور فيها الزرافة على جدران المعابد والمقابر مثلما في هذا المنظر من مقبرة رخمي رع.

#٢٠٠عام علم_مصريات