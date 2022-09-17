"اللغة المصرية القديمة".. تعرف على علامة " كم "

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة " كم "

تُمثل هذه العلامة جلد التمساح ذو الشوك، وكانت تعني كذلك "السوداء" للإشارة إلى الطمي الأسود، وكانت أهم معانيها كلمة "كمت" وتعني "مصر" كما هو مصور هنا.

كما سميت اللغة المصرية القديمة نفسها باسم "را-ن-كِمِت" وتعني "كلام مصر"، أما "رمِث-ن- كِمِت" فتعني "شعب مصر".