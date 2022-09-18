اليوم السابع
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القبض على شاب لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من معلمة بمدينة الزينية بالأقصر

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:03 م
القبض على شاب لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من معلمة بمدينة الزينية بالأقصر حملة أمنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، فى القبض على شاب لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية لمعلمة عقب تهديدها بقتل إبنها لتسليمه المصوغات وفر هارباً، وذلك لدى عدم تواجد زوجها بالمنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى بلاغ من معلمة تدعى "ش.ا" وزوجها "ع.أ" بقيام أحد اللصوص باقتحام منزلها الكائن فى منطقة الزينية شمال محافظة الأقصر، وقام بتهديدها وإبنها لدى عدم تواجد الزوج بالمنزل خلال وقت صلاة الجمعة، وسرق مشغولاتها الذهبية وفر هارباً.

وعلى الفور تم تكليف رجال المباحث بتكثيف التحريات لكشف تفاصيل الواقعة، ومعرفة هوية الجانى، حيث تم استدعاء الزوج والزوجة لمركز شرطة طيبة شمال المحافظة، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وعرض صور بعض المتهمين على الزوجة حيث أنها كان ملثم قليلاً وتظهر بعض ملامحه، وتعرفت من الصور بأحد الأشخاص يشبه من قام بتهديدها بقتل إبنها لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتم على الفور تحريك قوة أمنية وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2688 لسنة 2022 جنح مركز طيبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


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