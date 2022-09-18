القابضة للغزل: نشهد أول إنتاج مصرى لأكبر مصنع نسيج بالعالم فى 2023

كتب: أحمد قنديل

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن ما يحدث الآن فى قطاع الغزل والنسيج من طفرة فى مراحل الصناعة جاء بناء على خطة متكاملة تعتمد على عدد من الركائز أولها الدمج بين 23 شركة لها قدرة على خلق تنافسية، وأيضًا إنشاء مصانع جديدة وتطوير بعض المصانع القائمة، لافتًا إلى أن فى 2023 سيشهد إنتاج مصرى لأكبر مصنع فى العالم للغزل والنسيج المتواجد فى مصر.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، نحن نعمل على أحدث ما وصل إليه العصر الحالى فى صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المصنع فى مرحلة التشطيبات ويستمد طاقته من ألواح الطاقة الشمسية.

وأضاف، بالإضافة إلى المصنع القائم العمل عليه، هناك 65 مبنى تابعا للشركة يتم العمل عليها، ما بين إنشاء جديد أو تطوير، منوهًا إلى أن هناك مصانع سيتم افتتاحها قبل مصنع 1 وفى وقت قريب جدًا.