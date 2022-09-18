العثور على جثة شخص مصاب بطعنات داخل شقة بحدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض مقتل أحد الأشخاص داخل شقته بحدائق أكتوبر، وتم العثور على المجني عليه مصاب بعدة طعنات بأنحاء جسده، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مستأجر الشقة نصاب بعدة طعنات.

تم فحص كاميرات المراقبة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.