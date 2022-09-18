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السعودية: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمنتهك الحياة الخاصة بكاميرا الجوال

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:09 م
السعودية: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمنتهك الحياة الخاصة بكاميرا الجوال النيابة العامة السعودية
إيمان حنا

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أكدت النيابة العامة السعودية، على حرمة المساس بالحياة الخاصة، مشيرةً إلى أنها من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً. وفق "عكاظ" وأوضحت النيابة أنه يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.

وأوضحت النيابة أن المساس بالحياة الخاصة يعتبر من الجرائم المعلوماتية الموجبة للتوقيف، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

 


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