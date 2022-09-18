السعودية: السجن سنة وغرامة نصف مليون ريال لمنتهك الحياة الخاصة بكاميرا الجوال

إيمان حنا

أكدت النيابة العامة السعودية، على حرمة المساس بالحياة الخاصة، مشيرةً إلى أنها من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً. وفق "عكاظ" وأوضحت النيابة أنه يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.