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السعودية: إجازة يومين للطلاب والطالبات احتفالاً باليوم الوطنى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:57 م
السعودية: إجازة يومين للطلاب والطالبات احتفالاً باليوم الوطنى شعار العيد الوطنى السعودى
إيمان حنا

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قررت المملكة العربية السعودية اعتبار يومى، الأربعاء والخميس، إجازة رسمية بمدارس المملكة، وتشمل الكوادر الإدارية والمعلمين والمعلمات، وذلك بمناسبة الذكرى 92 لليوم الوطني للمملكة لهذا العام. وفق صحيفة عكاظ .
 
وتبدأ مدارس البنين والبنات اعتبارًا من الأحد المقبل، تنفيذ فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني لهذا العام، التي حددتها وزارة التعليم بـ5 أيام وتنفذ خلال اليوم الدراسي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة، وجاء شعار اليوم الوطني لهذا العام تحت عنوان"هي لنا دار"، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويتصدر شعار اليوم الوطني السعودي 92 علم المملكة بلونه الأخضر المميز، وشعار اليوم الوطني "هي لنا دار" بالإضافة إلى عبارة "فداك روحي يا وطني"، لتعكس الاعتزاز بالانتماء.

ويحمل شعار اليوم الوطني السعودي 1444 هـ، رسومات تشير للمشاريع الجاري تنفيذها في إطار نهضة شاملة تشهدها السعودية في إطار رؤية المملكة 2030.

 

 

 


السعودية

العيد الوطنى للسعودية

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