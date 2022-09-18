السجن 5 سنوات لمزارع بتهمة استعراض القوة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين مايكل نعيم ميخائيل، ومحمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمتهم تهمة إحراز سلاح نارى واستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى، بأن قام بتهديد المجنى عليه وإثارة الرعب له بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.