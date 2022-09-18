السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى مصر القديمة

أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في مصر القديمة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة المتهم بالحبس شهر واحد، وغرامة 100 جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل الخولي وإيمان المليجي، وأمانة سر معتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 6815 لسنة 2022 جنايات مصر القديمة، أنه أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين"، كما أحرز سلاح أبيض - نصل معدني، دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وشهد ضابط بوحدة مباحث الطرق والمنافذ، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم يقف على جانب الطريق فتوجه إليه للكشف الفني عليه، وما أن شاهده الأخير سلاح أبيض - نصل معدني في وجهة وقاومه حتى تمكن من السيطرة عليه باستخدام القوة اللازمة.

وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على كيس بلاستيكي شفاف كبير الحجم وكيس آخر صغير الحجم يحتويان على جوهر الهيروين المخدر.